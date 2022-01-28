كتائب حزب الله تدعو للجهوزية الكاملة تحسبا لأي طارئ

2022/01/28 | 20:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … دعا المسؤول الامني للمقاومة الاسلامية، لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، الجمعة، الى الجهوزية الكاملة تحسباً لأي طارئ قد يحدث بعد التطورات الاخيرة بين التحالف العربي والحوثيين، معلناً التبرع بمليار دينار عراقي للعمليات الحوثية على السعودية والإمارات.وقال العسكري في تغريدة له، اطلعت عليها /المعلومة/، إن “الانتصارات التي يحققها محور الخير والإيمان على […]

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