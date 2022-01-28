وفد المنتخب العراقي يصل إلى العاصمة اللبنانية (صور)

2022/01/28 | 20:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصلَ وفد المنتخبِ الوطنيّ العراقي، الجمعة، إلى العاصمةِ اللبنانية بيروت قادماً من طهران عبر طائرةٍ خاصةٍ.

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ويستعدُ المنتخبُ الوطني لخوض مباراةِ الجولة الثامنةِ ضمن التصفياتِ الآسيويّة المُؤهلة الى نهائياتِ كأس العالم والتي ستكون أمام نظيره اللبناني في الأول شباط (فبراير) على ملعبِ صيدا.

وفور وصول وفدِ المنتخب الوطنيّ الى مطار بيروت تم إجراءُ فحوصات الـ PCR لجميع أعضاءِ الوفد، وقد تسلمَ الوفدُ إجراءاتَ البروتوكول الصحيّ المُتبع من قبل البلد المُستضيف والتي تنص على تطبيقِ نظام الفقاعة.

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