Joy Awards تحتفي بصناع الترفيه في الرياض.. وحضور لافت لجون ترافولتا وسلمان خان وإيمي سمير غانم

2022/01/28 | 20:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة السعودية حفل "جوائـز صنّـاع التـرفيـه" Joy Awards بنسخته الثانية الخميس 27 يناير 2022، واحتفى الحـدث الضخم ضمن فعاليات موسم الرياض بنجوم عرب وعالميين في الفن، والرياضة، وشخصيات مؤثرة.

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