الغزي يدعو إلى وضع خطة لتحديد أولويات المشروعات في النجف

2022/01/28 | 20:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعدعا الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، الإدارة المحلية في محافظة النجف الأشرف، إلى وضع خطة تُحدّد أولويات احتياجات المحافظة للمشروعات ذات الأهمية والتي لها مساس مباشر مع المواطنين.وذكر بيان للأمانة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الغزي أكد خلال اجتماعه بمحافظ النجف الأشرف، د.ماجد الوائلي، بحضور مدير هيئة الإعمار وقائد الشرطة، أن نجاح تجربة متابعة المشروعات المتلكئة في محافظة ذي قار، وتأليف صندوق الإعمار فيها، شجّع على نقلها إلى محافظة النجف الأشرف، وبقية المحافظات".وبين الغزي، وفقا للبيان أن الحكومة العراقية، عازمة على تقديم جميع وسائل الدعم، وتسخير إمكاناتها؛ من أجل النهوض بواقعها الخدمي والاقتصادي، لما تحتويه من مكانة دينية وتأريخية، وأنه سيتابع شخصياً ملف الإعمار وتوفير الخدمات بصورة مباشرة مع السيد المحافظ وبقية الدوائر الخدمية.وشَدّد على ضرورة العناية بالمدينة القديمة وشوارعها، وإعداد تصاميم حديثة لمداخل المحافظة المرتبطة بالمحافظات المجاورة، وإيصال الخدمات الأساسية لأحياء المحافظة كافة، فضلاً عن العمل على شمول أقضية ونواحي المحافظة كافة، بالمشروعات بحسب الأهمية والحاجة الفعلية.وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ستعمل على التنسيق المباشر مع المؤسسات ذات العلاقة؛ لتقديم جميع أنواع الدعم اللازم، لعملية الإعمار.

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