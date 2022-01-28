توقعات الطقس للفترة المقبلة

2022/01/28 | 20:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة أصدرت تحليلا بخصوص تأثر البلاد بمنخفض جوي.

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