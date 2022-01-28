2022/01/28 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

حدد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم الجمعة، موعدا لتظاهرة غاضبة بالتنسيق مع بقية الاتحادات في المحافظات الأخرى.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم) إن "الاتحاد في ديالى بالتنسيق مع بقية الاتحادات في المحافظات ستنطلق في تظاهرة سلمية كبيرة وسط العاصمة بغداد في 31 من شهر كانون الثاني الجاري للمطالبة بحقوق المزارعين خاصة دفع مستحقات تسويق الحنطة".

واضاف ان "70% من مزارعي ديالى لم يستلموا مستحقاتهم لقاء تسويق الحنطة رغم انهاء الموسم منذ أشهر".

واكد التميمي ان "ديالى اكثر تضررا من ازمة الجفاف بعد الغاء الزراعة لموسمين متتالين وهناك احتمالية كبيرة بإلغاء موسم الصيف ورغم ذلك لايزال الجزء الاكبر من المزارعين بدون مستحقات التي ضاعت بين وزارت التجارة والزراعة والمالية وكل منهم يرمي الكرة في ملعب الاخر".

ولفت الى ان" قطاع الزراعة في حالة صدمة حاليا بسبب الجفاف والانهيار الاقتصادي للجزء الاكبر من المزارعين بسبب تراكم الديون"، مبيناً ان ما اسماها "بتظاهرة الغضب هي رسالة المزارعين الى حكام بغداد للالتفات وانقاذ الزراعة التي تشكل اهم واكبر قطاعات الدولة العراقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلاحو ديالى: ضاعت حقوقنا بين 3 وزارات حكومية ويحددون موعد "تظاهرة الغضب") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلاحو ديالى: ضاعت حقوقنا بين 3 وزارات حكومية ويحددون موعد "تظاهرة الغضب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).