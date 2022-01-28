صافرة أردنية تضبط لقاء العراق أم لبنان

2022/01/28 | 20:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، عن حكام مباريات الجولة المقبلة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.وقرر الاسيوي تسمية الحكم الاردني أدهم مخادمة حكماً لمباراة المنتخب الوطني في بيروت.ويسعى المنتخب الوطني الى تحقيق الفوز على لبنان ليحقق انتصاره الاول في التصفيات.ويبتعد المنتخب الوطني خمس نقاط عن المركز الثالث المؤهل للملحق […]

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