2022/01/28 | 20:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … خسرَ منتخب الشباب بكرة القدم أمام نظيره المكسيكي بهدفٍ من دون مقابلٍ في المباراةِ التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن معسكره التدريبيّ المُقام في مدينةِ أنطاليا التركية.وقبل انطلاقِ المباراة، تبادلَ عضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، مشرف المنتخب، محمد ناصر، مع مشرف المنتخبِ المكسيكي الدروعَ التذكاريّة وقمصان المنتخبين.ولعبَ منتخبنا المباراةَ بتشكيلةٍ ضمت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الشباب يخسر أمام نظيره المكسيكي ودياً) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الشباب يخسر أمام نظيره المكسيكي ودياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).