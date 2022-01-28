2022/01/28 | 20:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى عدم استهداف مصالح الشعب والوطن، فيما جدد التأكيد على الاستمرار بحكومة "أغلبية وطنية".

وقال الصدر في رسالة مكتوبة بخط يده، "لا تستهدفوا مصالح الشعب، فالشعب والوطن خط أحمر".وأضاف، "مستمرون بحكومة أغلبية وطنية، مع شركائنا في الوطن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يكتب رسالة بخط يده.. هذا مضمونها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يكتب رسالة بخط يده.. هذا مضمونها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).