مدرب لبنان: مواجهة العراق هي أم المباريات في مجموعتنا بالتصفيات

2022/01/28 | 20:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكد مدرب المنتخب اللبناني بكرة لقدم التشيكي ايفان هاشيك، أن مواجهة العراق هي أم المباريات في مجموعتنا بالتصفيات الاسيوية المؤهلة للمونديال.وقال هاشيك في تصريح نشره الموقع الرسمي للاتحاد اللبناني واطلعت عليه وكالة/ المعلومة/ إن “المباراة المرتقبة أمام العراق، هي بمثابة أم المباريات في المجموعة الأولى من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية”.وزاد: “هي […]

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