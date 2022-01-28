شاهد بالفيديو.. نقيب الصحفيين العراقيين يناقش مع صحفيي #البصرة التحديات والمشاكل في ذكرى تأسيس اول صحيفة بصرية

2022/01/28 | 20:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: egI9GhE6eI0

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