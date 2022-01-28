الإمام السيستاني عن “الفضائيين”: لا يستحقون الراتب

2022/01/28 | 20:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رد مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني، على مجموعة استفتاءات تخص الحكم الشرعي في دوام الموظفين الوهميين او ما يعرفون بـ”الفضائيين” وتقاضي أكثر من راتب.وجاء في نص السؤال كما ورد في بيان لمكتب المرجع الأعلى ورد لوكالة ايرث نيوز؛ “نجد بعض الموظفين لا يلتزمون بالدوام الرسمي في […]

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