2022/01/28 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأصفاد لا تصنع الأمجاد – ضياء واجد المهندس تقول الحكمة البابلية القديمة : (من يهجر سيفه و جواده، ارتضى الأسر و العبودية)..و كان ملوك بابل يصلحون من يرتكب مخالفة بأن يزجوه بالخدمة في العسكر، وكانت المقولة المأثورة فيهم 🙁 الاصفاد لا تصنع الأمجاد)..عندما سقطت العاصمة باريس الفرنسية بيد النازيين عام 1944 زار هتلر […]

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