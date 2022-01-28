2022/01/28 | 20:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأصفاد لا تصنع الأمجاد – ضياء واجد المهندس تقول الحكمة البابلية القديمة : (من يهجر سيفه و جواده، ارتضى الأسر و العبودية)..
و كان ملوك بابل يصلحون من يرتكب مخالفة بأن يزجوه بالخدمة في العسكر، وكانت المقولة المأثورة فيهم 🙁 الاصفاد لا تصنع الأمجاد)..
عندما سقطت العاصمة باريس الفرنسية بيد النازيين عام 1944 زار هتلر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأصفاد لا تصنع الأمجاد – ضياء واجد المهندس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
و كان ملوك بابل يصلحون من يرتكب مخالفة بأن يزجوه بالخدمة في العسكر، وكانت المقولة المأثورة فيهم 🙁 الاصفاد لا تصنع الأمجاد)..
عندما سقطت العاصمة باريس الفرنسية بيد النازيين عام 1944 زار هتلر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأصفاد لا تصنع الأمجاد – ضياء واجد المهندس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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