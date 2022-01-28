2022/01/28 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرمي العشوائي بين ضعف تطبيق القانون والتخلّف – مهند الخيكاني الاطلاقات النارية العشوائية ان هذا المصطلح او الفعل ليس بغريب ولا بجديد على الشعب العراقي فقد أصبحت جزء من حياتة لدرجة اصبح سماع صوتها كسماع صوت العصافير في البساتين .بل قد نستغرب اذا مر يوما ولم نسمع هذه الاصوات!! .اننا قد تعودنا في […]

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