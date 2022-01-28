2022/01/28 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخفاقات بشأن المفاهيم الست في قصص كتاب اللغة العربية سنان حامد كامل السامرائي قدمت وزارة التربية هذا العام كتاباً جديداً للصف الخامس الاعدادي يعتمد على طريقة المنهج التكاملي الذي يقوم على فكرة تقسيم الكتاب إلى وحدات تبدأ كل وحدة بعنوان رئيس تستقى منه موضوعات دروس الوحدة (المطالعة والقواعد والأدب والتعبير الأدبي والبلاغة) ـــ […]

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