البحرين تستنكر قصف مطار بغداد: عمل إرهابي ينتهك سيادة العراق

2022/01/28 | 20:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دانت وزارة خارجية البحرين، الجمعة، القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (28 كانون الاول 2022)، إنها "تدين وزارة الخارجية بشدة القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي بجمهورية العراق الشقيقة، في عمل إرهابي ينتهك سيادة العراق ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني".

وأكد البيان، "تضامن مملكة البحرين مع العراق الشقيق ودعمها لكل ما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار العراق".

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