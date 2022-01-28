ستتجاوز السيارات الكهربائية.. تسلا تستكشف اعمالاً جديدة

2022/01/28 | 20:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إن روبوت Optimus Human Robot سيكون أهم شيء ستعمل عليه شركة تسلا هذا العام، وفقاً لمكالمة الأرباح التي عقدها مع المستثمرين مؤخراً.

وأضاف ماسك، أن الروبوتات ستكون مهمة لمعالجة نقص العمالة في الولايات المتحدة، وسيكون استخدامها لأول مرة في المصانع الخاصة بشركة تسلا.

وأشار إلى قدرة روبوت أوبتيموس على أن يكون أكثر أهمية من صناعة السيارات الكهربائية نفسها بمرور الوقت.

وقال ماسك إن تسلا تعمل على حل مشكلات سلاسل التوريد التي ستؤثر على الإنتاج هذا العام، ولن تقدم أي طرازات جديدة للسيارات، في الوقت الذي تركز على زيادة الإنتاج في المصانع الجديدة.



لكن ماسك قال إن الشركة تخطط لتحقيق ما تسميه تقنية القيادة الذاتية الكاملة هذا العام، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.

يأتي ذلك، فيما أعلنت شركة تسلا عن نتائج الربع الرابع التي جاءت أقوى من المتوقع، إلا أن سهم الشركة انخفض بنسبة تصل إلى 5% بنهاية التعاملات، على خلفية التحذير من تأثير مشكلات سلسلة التوريد.

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