فايبر: 84 % من المستخدمين العراقيين يعتبرون الخصوصية الرقمية مهمة للغاية

2022/01/28 | 20:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد تطبيق فايبر، اليوم الجمعة، أن 84 % من المستخدمين العراقيين يعتبرون الخصوصية الرقمية مهمة للغاية.وذكر بيان للتطبيق تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "للسنة الثانية على التوالي وبمناسبة اليوم العالمي لخصوصية البيانات، قام تطبيق فايبر باستطلاع للرأي لمعرفة آراء المستخدمين فيما يتعلق بالهوية الرقمية وأهمية حماية خصوصية البيانات بالنسبة لهم". وأضاف، أن "الاستطلاع الذي شارك به أكثر من 1,500 من المستخدمين العراقيين بيّن أهمية خصوصية البيانات بالنسبة للمستخدمين حيث أكّد 84 % من المشاركين في الاستطلاع أن الخصوصية الرقمية مهمة بالنسبة لهم.هذه النسبة جاءت مرتفعة مقارنة بالعام الماضي حيث سجل 70 % من المستخدمين العراقيين أن الخصوصية الرقمية مهمة للغاية.يشير ذلك إلى تنام في وعي المستخدم بأهمية حماية البيانات الشخصية". وتابع أن "ميزة التشفير تعدّ من طرف إلى طرف هي الأكثر أهمية بالنسبة للمستخدمين عند اختيار تطبيق المراسلة للتواصل مع عوائلهم وأصدقائهم، 70 % من المشاركين في الاستطلاع في العراق أكدوا أنّ التشفير من طرف إلى طرف بشكل أساسي في المكالمات والدردشات الخاصة هي أكثر ميزة مهمة بالنسبة لهم فيما جاءت سمعة التطبيق وعدم وجود أي بلاغات عن خرق للبيانات بالمرتبة الثانية بنسبة 10%.وأشار إلى أن "تطبيق فايبر المملوك لشركة راكوتين اليابانية وأحد التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجانية والآمنة، يقوم بتشفير تام وبشكل أساسي لجميع الرسائل والمكالمات الخاصة"، مبينا أن "فايبر يقدّم ميزة أخرى لحماية الخصوصية وهي الدردشات المخفية والتي لا يمكن الوصول إليها إلّا باستخدام رمز سري (PIN)، كما يوفر فايبر خاصية الرسائل القابلة للاختفاء حيث يتمّ تدمير الرسائل ذاتيًا بعد فترة زمنية محددة، للحالات التي لا يرغب فيها المستخدمون في أن يقوم الطرف المتلقي بحفظ رسائلهم".وعن امكانية تغيير تطبيق المراسلة بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، أكد أن 82 % من المشاركين في الاستطلاع في العراق، من الممكن أن يقوموا بتغيير تطبيق المراسلة الذي يتصلون من خلاله مع العائلة والأصدقاء وذلك لأن حماية الخصوصية ويعدونه أمرا مهما بالنسبة لهم". من جانبه، قال مدير أول في تطبيق فايبر أتاناس رايكوف، إن "هذا الاستطلاع السنوي الذي نقوم به بمناسبة اليوم العالمي لخصوصية البيانات يوضّح مدى وعي المستخدم بأهمية حماية الهوية الرقمية.ويبيّن الاستطلاع أنّ خصوصية البيانات تحتل المرتبة الأولى في أذهان مستخدمينا في العراق بنسبة 84 %، وهي كذلك أحد اهتماماتنا الرئيسة، وسنواصل تزويد المستخدمين في جميع أنحاء العالم بمنصة اتصال آمنة لمحادثاتهم ومكالماتهم من خلال تشفير تام وبشكل أساسي لجميع الرسائل والمكالمات الخاصة."وبين أن تطبيق فايبر يربط الناس بعضا ببعض بغض النظر عن خلفياتهم أو أماكن تواجدهم.يمكن لقاعدة المستخدمين العالمية لدينا الاستفادة من مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية ومكالمات الفيديو والرسائل الجماعية والتحديثات والمناقشات مع العلامات التجارية والمشاهير.نحن نضمن للمستخدمين بيئة آمنة ومجانية للتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم.وأوضح أن "تطبيق فايبر يعد جزءا من شركة راكوتين، الشركة اليابانية العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية.راكوتن فايبر هي قناة الاتصال الرسمية لنادي برشلونة، كما ويستضيف تطبيق فايبر العديد من القنوات الرسمية للعديد من الشركات والهيئات مثل هيئة الصحة العالمية والصندوق العالمي للطبيعة وغيرها الكثير".

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