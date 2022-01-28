الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على مطلوب حاول دخول الفلوجة

2022/01/28 | 20:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار تمكنت الاستخبارات العسكرية، الجمعة، من القبض على أحد “الإرهابيين” بعدما كان يحاول الدخول الى قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار.وذكرت الاستخبارات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة والتي اكدت توجه احد الارهابيين للدخول الى قضاء الفلوجة بالانبار”.واضاف البيان، أنه “تم …

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