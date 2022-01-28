كربلاء.. الكشف عن جريمة قتل والجناة في قبضة العدالة

2022/01/28 | 20:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مكافحة الإجرام، اليوم الجمعة، جريمة قتل وتلقي القبض على الجناة في كربلاء.وذكر بيان للمكافحة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بعد أن استخبر قسم مكافحة الإجرام بوجود جثة لشخص متأثرة بطلق ناري داخل مستشفى الحسين التعليمي ونظراً لأهمية الحادث وخطورته ولما له من مساس بأمن وراحة المواطنين تم تشكيل فريق عمل لكشف […]

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الكشف عن جريمة قتل والجناة في قبضة العدالة أولاً على ايرث نيوز.

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