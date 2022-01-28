الإطار التنسيقي يبلغ الصدر بموقفه الجديد من المالكي بتشكيل الحكومة العراقية

2022/01/28 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الجمعة، عن إبلاغ الإطار التنسيقي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفضهم القاطع للذهاب معه في تحالف شيعي شيعي خارجه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم)، إن "الحديث عن ذهاب طرف للمعارضة هذا تهميش وليس معارضة لان المعارضة التقويمية هي التي تصل إلى ( 50 + 1 ) اي نصف اعداد البرلمان وهنا ممكن التركيز على عدم تمرير القوانين التي ليس فيها خدمة للمجتمع اما ذهاب طرف عدد نوابه 30 شخص او اكثر ولايصل إلى نصف البرلمان هذا لايعني معارضة بناءة وإنما تهميش لجهات معينة".

وبين الفتلاوي ان "هناك اجتماعا للاطار قد يعلن فيه حسم القرار بالعارضة كملا او انتظار قرار اخر" .





هذا وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن بوقت سابق انه أبلغ العامري طلب دخول الفتح ومن معهم داخل الكتلة الشيعية شريطة عدم وجود رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

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