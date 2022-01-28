نائب عنها: زيارة الكاظمي لمحافظة البصرة لم تقدم شيئا

2022/01/28 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد النائب عن محافظة البصرة رفيق الصالحي، اليوم الجمعة، ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى المحافظة لم تقدم أي شيء على مختلف الأصعدة.وقال الصالحي، لـ(بغداد اليوم)، ان "زيارة الكاظمي الى البصرة، لم تقدم أي شيء على مختلف الأصعدة، وهذه الزيارة لا تعني شيئا للمحافظة ما لم يتم دفع مستحقاتها المالية المترتبة من البترودولار والمنافذ الحدودية والتي تقدر بمليارات الدولارات".وأكد ان "محافظة البصرة تعاني من التهميش والاهمال طوال السنوات السابقة، على الرغم من مساهمتها بشكل كبير في إيرادات ميزانية الدولة".

واشار الى، ان "البترودولار مبدأ تم إقراره في ميزانيات السنوات السابقة ويقضي بمنح المحافظات المنتجة للنفط وخصوصا البصرة حصة من النفط المصدر".

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