2022/01/28 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الجمعة، أن الوزارة اعادت خطة الزراعة للعمل بعد نزول الامطار والثلوج.

وقال الخفاجي في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "وزارة الزراعة تعمل لاعادة الخطة الزراعية في ديالى بعد زيادة كميات الأمطار وحسنت الموقف المائي خصوصا في سد دوكان ودربنديخان وحمرين وبالتالي فأن وزارة الموارد بالتنسيق مع الزراعة سيتم إضافة وتوسيع الخطة الزراعية بشكل عام لكل المحافظات بعد ان قلصت سابقا جراء انحسار كميات المياه".

وبينت أن "عملية الري الاولى اكتملت بالجنوب والفرات الأوسط وباقي فقط المناطق الشمالية"، مؤكدة أن "الأمطار والثلوج التي سقطت مؤخرا ستساهم في توفير الالتزامات المائية مع المزارعين واكمال خططهم الزراعية".

وأوضح الخفاجي أن "خزين سد دربنديخان وحمرين ساهمتا بأعادة الخطة الزراعية لديالى لكون المحافظة ألغيت خطتها بعد عدم وجود مياه فيها حتى للشرب وهذا الحال تغير الآن والوزارة عازمة على انصاف مزارعي ديالى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الزراعة تعيد خطتها للعمل بعد نزول الامطار والثلوج) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الزراعة تعيد خطتها للعمل بعد نزول الامطار والثلوج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).