مجال أغبال الثقافي (رصد سردي) - عذري مازغ

2022/01/28 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ تامزوزرتهي الحجاية بالمغربية مقتبسة من جملة "خاجيتك ماجيتك بأن كذا وكذا.." في الامازيغية هي طقس اعتقد ميثولوجي له علاقة بالمطر، في الأمازيغية، النكتة والحدوثة هي بشارة أيام مشمسة صحوة، بينما تامزوزرت هي طقس للإستسقاء، بمعنى حين نكثر منها تتساقط الأمطار وحين نكثف منها تتساقط الثلوج، موضوعيا تنسج بشكل ذكي في كلام مسجع وكأن سقوط المطر مرهون بذكاء خارق، تطرح مسألة معقدة لغويا برغم أنها تنتمي إلى ا ......





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