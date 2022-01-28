2022/01/28 | 20:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … افاد مصدر أمني مطلع ، الجمعة، بانتحار متقاعد عمل سابقاً مستشاراً قانونياً في وزارة الداخلية .وقال المصدر لوكالة /المعلومة/، إن “شخصاً تولد 1957 انتحر داخل داره ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع بندقية باتجاه رأسه”.واضاف ان “المنتحر عمله متقاعد/ سابقا مستشار قانوني في وزارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار مستشار سابق في وزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار مستشار سابق في وزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).