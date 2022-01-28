2022/01/28 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي لذوي الهمم : أنتم زهور العراق وبكم نحارب من أجل الحياة البصرة – الزمان وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،وزارة الصحة ومحافظ البصرة اسعد العيداني ، بتلبية احتياجات المحاربين الصغار من ذوي الهمم ،بهدف تيسير اندماجهم بالمجتمع ، فيما وجه القيادات الامنية ،بمتابعة عصابات الجريمة المنظمة وملاحقة أفرادها وتقديمهم للعدالة دون أدنى تهاون.وقال بيان […]

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