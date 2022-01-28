2022/01/28 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابات كورونا تسجل أرقاماً قياسية وميسان تحذّر من خطورة الموقف بغداد – ياسين ياس العمارة – علي قاسم الكعبي سجلت وزارة الصحة امس ، 8554 ا صابة بكورونا مقابل شفاء 4559 حالة وبواقع 17 وفاة جديدة.واوضح الموقف الوبائي اليومي، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (عدد الفحوصات المختبرية التي اجرتها الوزارة لعينات مشتبه اصابتها […]

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