2022/01/28 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغزي يتفقد مدرسة أثارت ضجة على مواقع التواصل الناصرية – باسم الركابي تفقد محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، مدرسة ام النخيل في قضاء الدواية، بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر اداء الطلبة الامتحانات في العراء ، برغم الاجواء الباردة، فيما فتحت وزارة التربية تحقيقا مع مديرة المدرسة […]

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