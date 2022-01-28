إجرام كربلاء تكشف تفاصيل جريمة قتل وتلقي القبض على المتورطين

2022/01/28 | 20:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاء كشفت مديرية مكافحة إجرام محافظة كربلاء، الجمعة، تفاصيل جريمة قتل، فيما ألقت القب على المتورطين في الحادثة.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد أن استخبر قسم مكافحة الإجرام بوجود جثة لشخص متأثرة بطلق ناري داخل مستشفى الحسين التعليمي ونظراً لأهمية الحادث وخطورته ولما له من مساس بأمن …

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