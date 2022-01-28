رويترز: إدارة بايدن تتجه لحرمان مصر من مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار

2022/01/28 | 21:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتزم حرمان مصر من مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار بسبب مخاوف تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان.

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