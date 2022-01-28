بعقوبة تبيد عشرات الكلاب لهذا السبب

2022/01/28 | 21:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قائممقامية قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى، ابادة العشرات من الكلاب السائبة في احياء وازقة المدينة ، فيما اكدت ان حملتها مستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية في القضاء.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي في بيان، ان “وجود الكلاب السائبة مشكلة يواجهها سكان مدينة بعقوبة ، بعد تزايد اعدادها كونها تشكل خطر على […]

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