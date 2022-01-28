رامز جلال يتصدر التريند بعد الإعلان عن موسم جديد لـ”مقالبه”

2022/01/28 | 21:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدر رامز جلال تريند غوغل بعدما اعتذر للفنانين الذين وقعوا ضحايا في البرنامج الذي يقدمه كل عام بالموسم الرمضاني، ويعرض بقنوات MBC، وذلك ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز Joy Awards في الرياض، حيث حصل على جائزة “البرنامج الأكثر مشاهدة”.

وعبر رامز عن سعادته بهذه الجائزة خاصة وأنها متعلقة بنسب مشاهدة.

وقال رامز جلال: “أنا فرحان جدا وسعيد اني بتكرم على المشوار اللي انا مشيته مع MBC، وكنت دايما لما حد كان بينتقدني جامد كنت ببقى عارف إن ربنا شايل لي حاجة كبيرة، وأحب أشكر كل اللي وقفوا جانبي في البرنامج، معالي المستشار تركي آل شيخ طبعا، وكل مجموعة الـMBC، وأي حد يا جماعة عملت فيه مقلب وزعلان مني، أنا آسف”.

ووجه رامز جلال طلبا لفنان العرب محمد عبده بأنه يتمنى أن يقع ضحية في برنامجه وسيخبره بالمقلب قبلها.

كما أعلن رامز جلال عن تواجده في موسم رمضان القادم ببرنامج مقالب جديد، خلال تواجده في لقاء على هامش الحفل، وقال: “ماينفعش مكونش موجود في رمضان”.

وخلال الاحتفالية تم تكريم ومنح جوائز لعدد كبير من النجوم في مجالات الموسيقى والدراما والسينما والرياضة والمؤثرين، الذين تفاعل الجمهور مع إنجازاتهم خلال العام الماضي.

ففي حدث فني ترفيهي جامع قدمته الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة “موسم الرياض”، وشاركت في تنظيمه “مجموعة MBC”، احتفى حفل “جوائز صنّاع الترفيه” في نسخته الثانية بأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب من قلب العاصمة الرياض، وذلك مساء الخميس، فيما بُث الحفل مباشرة عبر قناةMBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءً من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءً وحتى الختام.

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