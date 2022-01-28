الصحة الإيرانية تعلن دخول بلادها موجة سادسة من كورونا

2022/01/28 | 21:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلن وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي دخول إيران موجة سادسة من جائحة كورونا، رغم كل التدابير والجهود التي يبذلها القطاع الصحي لتفادي ذلك.ولم يذكر وزير الصحة إجراءات الوزارة أو اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا للتعامل مع موجة كورونا السادسة، لكنه قال، إن “نصيحتنا للناس هي استخدام الكمامة بشكل صحيح واتباع الإجراءات الصحية […]

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