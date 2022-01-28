2022/01/28 | 21:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من قرار إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منع ملايين الدولارات من المعونة عن مصر بسبب عدم تنفيذ شروطها، إلى احتفاء Joy Awards بصناع الترفيه في الرياض.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: أمريكا تمنع معونة بملايين الدولارات لمصر.. وفوائد جديدة لـ"فيتامين د") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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