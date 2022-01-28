قيس الخزعلي يعلق على استهداف مطار بغداد الدولي

2022/01/28 | 21:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد الأمين العام لعصائب "أهل الحق" قيس الخزعلي، الجمعة، أن استهداف البعثات الدبلوماسية والمطارات والمنشآت المدنية، مرفوض من جميع القوى السياسية، من بينها الإطار التنسيقي.

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وقال الخزعلي في تدوينة تابعها "ناس" (28 كانون الثاني 2022)، إن "هناك أجندات تريد خلط الأوراق، خصوصا في هذا التوقيت الحرج"، مضيفاً، "لكن المؤسف أن هناك قوى وشخصيات سياسية ووسائل إعلامية تريد استغلال هذه الأحداث للتسقيط السياسي".

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