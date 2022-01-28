2022/01/28 | 21:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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البحرين تدين بشدة القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 21:11

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