2022/01/28 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البحرين حول قصف مطار بغداد: عمل إرهابي ينتهك سيادة العراق

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