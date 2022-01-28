الخزعلي يرجع استهداف المطارات لخلط الأوراق: وحدوا الخطاب

2022/01/28 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الأمين العام للعصائب، قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، أن استهداف المطارات هو من أجل خلط الأوراق.

وقال الخزعلي في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) إن "موضوع رفض استهداف البعثات الدبلوماسية والمطارات والمنشآت ليس مسألة خلافية بل هي محل اتفاق كل القوة السياسية والوطنية".

ادناه نص التغريدة:

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