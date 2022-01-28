أداما تراوري يصل برشلونة

2022/01/28 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةكشف خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عن عودة أداما تراوري إلى إسبانيا، اليوم الجمعة، لإتمام انتقاله لصفوف برشلونة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال رومانو، عبر حسابه الرسمي على تويتر "أداما تراوري عاد إلى إسبانيا، من أجل الخضوع للفحص الطبي وتوقيع عقود انتقاله لبرشلونة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي مقابل 30 مليون يورو من وولفرهامبتون".

وأضاف "أداما تراوري وبرشلونة اتفقا على عقد مبدئي لمدة 5 سنوات، حال قرر الفريق الكتالوني، ضمه بشكل نهائي في يونيو/حزيران المقبل".

ولعب تراوري، البالغ من العمر 26 عامًا، 11 مباراة أساسيًا مع وولفرهامبتون من أصل 20 شارك فيها هذا الموسم في البريميرليج.

ونشأ تراوري ضمن المراحل السنية المختلفة لبرشلونة، قبل انتقاله لأستون فيلا عام 2015، وواصل رحلته في البريميرليج مع ميدلسبره ثم وولفرهامبتون.

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