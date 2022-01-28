“بلومبرغ”: إدارة بايدن بحثت مع البنوك الأمريكية آثار العقوبات المحتملة ضد روسيا

2022/01/28 | 21:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أكدت وكالة “بلومبرغ” أن ممثلين عن الإدارة الأمريكية أجروا مباحثات مع ممثلي البنوك الأمريكية الكبرى حول آثار فرض عقوبات مالية ضد روسيا، واحتمال تعطل سلسلة التوريد العالمية.وأشارت “بلومبرغ” نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن “أعضاء من مجلس الأمن القومي ومسؤلين كبارا آخرين في الإدارة الأمريكية تحدثوا مع رؤساء عدد من البنوك هذا […]

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