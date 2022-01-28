التدخلات الخارجية التركية الإيرانية ومشكلة الانتخابات البرلمانية! - مصطفى محمد غريب

2022/01/28 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب عجيب غريب ما يدور في هذا البلد الذي انهكته سياسة المحاصصة والفساد والمليشيات والإرهاب والتدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية حتى الانتخابات التي كان من المؤمل ان تصلح الأمور حتى على مراحل أصبحت عبارة عن نقمة فلا الخاسر فيها يرضى ولا الرابح يفكر بأريحية التسامح والتعاون لكي تسير البلاد الى مواقع افضل ويخدم الشعب بأمل اصلاح ما خربته سنين( 35 ) من حكم الدكتاتورية وسنين ما بعد 2003 واستلام السلطة من قب ......





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