2022/01/28 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير لـ (الزمان) : إستخدام الصواريخ لأهداف سياسية مؤشر خطر تهديد السلم الأهلي مرفوض وإستمرار الإعتداء على المطارات ينذر بعواقب وخيمة بغداد – قصي منذر وصف خبير امني ، تجدد الاعتداءات على المرافق الحيوية التي تمثل واجهة العراق السيادية والسياحية بالمؤشر الخطر في اداء السلوك السياسي بين القوى المتنافسة الذي سيؤدي الى عواقب وخيمة تهدد […]

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