2022/01/28 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يعود إلى الحنانة دون عقد إجتماعات مع أطراف الإطار بغداد – الزمان النجف – سعدون الجابري عاد رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر الى مدينة الحنانة في محافظة النجف ، بعد زيارة قصيرة الى العاصمة لم يعقد خلالها اي اجتماعات مع اطراف من الاطار التنسيقي ، فيما نصح خبير قانون ، رئاسة البرلمان بذكر النواب […]

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