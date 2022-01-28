تونس.. القبض على فتاة كانت تنوي تنفيذ عملية انتحارية بمناطق سياحية

2022/01/28 | 21:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة التونسية القبض على فتاة، بمطار قرطاج، كانت تخطط للقيام بعملية إرهابية، وفق بيان لوزارة الداخلية التونسية، صدر الجمعة.

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