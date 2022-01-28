2022/01/28 | 21:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، المضي على طريق القائد الشهيد أبو مهدي المهندس في خدمة ورعاية جرحى الحشد الشعبي وعوائل الشهداء.جاء ذلك خلال زيارة المحمداوي الى محافظة البصرة، حيث كان في استقباله آمر اللواء الرابع بالحشد الشعبي حسن علي عبود الكنعاني.وقال المحمداوي، إننا ماضون على طريق القائد الشهيد […]

ظهرت المقالة المحمداوي من البصرة: ماضون على طريق الشهيد المهندس في خدمة ورعاية الجرحى وعوائل الشهداء أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحمداوي من البصرة: ماضون على طريق الشهيد المهندس في خدمة ورعاية الجرحى وعوائل الشهداء) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحمداوي من البصرة: ماضون على طريق الشهيد المهندس في خدمة ورعاية الجرحى وعوائل الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).