الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق المفاوضات النووية مع إيران

2022/01/28 | 21:36 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن وفد الاتحاد الأوروبي تعليق المفاوضات التي تجري في فيينا بهدف إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، داعيا مختلف الأطراف المعنيين الى اتخاذ قرارات سياسية.

وكتب الدبلوماسي إنريكي مورا على تويتر يعود المشاركون الى عواصمهم لإجراء مشاورات وتلقي تعليمات تمهيدا للعودة الأسبوع المقبل.



مشيرا إلى أنه لا بد من اتخاذ قرارات سياسية جدية حاليا.

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