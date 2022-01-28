2022/01/28 | 21:40 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموسوي: الشيعة لديهم 180 مقعداً، منها 80 للتيار و50 مقعداً للمستقلين والبقية للإطار | هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: GPpQpP9nfJo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموسوي: الشيعة لديهم 180 مقعداً، منها 80 للتيار و50 مقعداً للمستقلين والبقية للإطار | هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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