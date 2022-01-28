الموسوي يكشف هدف زيارة الصدر الى بغداد ويوضح تغريدة المالكي

2022/01/28 | 21:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف رئيس مركز بغداد للدراسات، مناف الموسوي، اليوم الجمعة، عن الهدف من زيارة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر الى بغداد، فيما اشار الى ان تغريدة المالكي بعيدة عن الصدر.وقال الموسوي في تصريح لوكالة ايرث نيوز: إن “مقتدى الصدر لم يكن ضمن برنامج زيارته الى بغداد اللقاء مع سياسي الإطار التنسيقي، وانما الهدف […]

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