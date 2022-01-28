ضبط مطبعة لتزوير العملة وسط العاصمة بغداد (صورة)

2022/01/28 | 21:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الشرطة الاتحادية، الجمعة، القبض على اثنين من المتهمين، بحوزتهما مبلغ مالي مزور، إضافة إلى ضبطها مطبعة لتزوير العملة وسط بغداد.

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وقالت الشرطة في بيان تلقاه "ناس" (28 كانون الثاني 2022)، إنه "تنفيذًا لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية بمتابعة قواطع المسؤولية وملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة، تمكنت قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري لشعبة استخبارات الفوج الرابع للواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وأثناء تنفيذ إحدى الممارسات الأمنية في منطقة (الباب الشرقي) وسط العاصمة بغداد، من إلقاء القبض على اثنين متهمين بعد العثور بحوزتهما على مبلغ مالي 6.000.000 ستة مليون دينار عراقي فئة عشرة آلاف (مزورة).

وأضاف البيان أنه "وبعد إجراء التحقيق الأولي معهما اعترفا بوجود مطبعة في محل سكناهما ضمن منطقة (السعدون) وتم الانتقال الى المكان وضبط طابعة ملونة، شاشة عرض جهاز شحن، حاسبة، كيس حاسبة".

وأكدت الشرطة الاتحادية، أنه "تم إحالتهما مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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