لاعبو المنتخب الوطني يخضعون لفحوص كورونا في لبنان

2022/01/28 | 21:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، ان لاعبي المنتخب الوطني يخضعون لفحوص كورونا في لبنان.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “وفد المنتخبِ الوطنيّ، وصل إلى العاصمةِ اللبنانية بيروت قادماً من طهران عبر طائرةٍ خاصةٍ، وكان في استقباله سفيرُ جمهوريّة العراق حيدر شياع براك”.واضاف ان “المنتخب الوطني يستعد لخوض مباراةِ […]

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